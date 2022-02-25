Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 154 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 154 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 154 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 38'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 58 adet fişek, 1 adet tüfek, 505 gram esrar maddesi, 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil ve 1 adet laptopun belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa