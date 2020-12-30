Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 61 kişi tutuklandı
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Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 61 kişi tutuklandı

30.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:34
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 61 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 238 kişiden 61'i tutuklandı.

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 238 kişiden 61'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 2 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 143'ü aranan, 95'i meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 238 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 61'i tutuklandı, 177'sinin ise gözaltı süreci devam ediyor.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 15 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca ve 120 fişek, 1'i av, 2'si pompalı olmak üzere 3 tüfek ve 28 fişek, 6 bıçak, 9 uyuşturucu hap ile 143 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 21 kalorifer peteği, bilgisayar ve 2 cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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