Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 47 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 200 kişiden 47'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 2 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 156'sı aranan, 44'ü meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 200 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 47'si tutuklandı, diğerlerinin ise gözaltı süreci devam ediyor.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 15 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çeşitli miktarlarda kokain ve esrar ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobil, 1 motosiklet, 2 televizyon ve ile çeşitli ev eşyaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan ruhsatsız olduğu belirlenen bir tekel bayisi mühürlenerek iş yeri sahibine 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen