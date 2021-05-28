Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 34 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 92 kişiden 34'ü tutuklandı.

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 92 kişiden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 92 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 79 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ile 3 cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk