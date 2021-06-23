Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 28 kişi tutuklandı
Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 108 kişiden 28'i tutuklandı.
Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 108 kişiden 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 108 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklandı.
Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 8 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.
Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, 78 gram esrar ile 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk