Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 27 kişi tutuklandı
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Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 27 kişi tutuklandı

01.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:45
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 27 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 93 kişiden 27'si tutuklandı.

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 93 kişiden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 78'i aranan, 15'i meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 93 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı, diğerlerinin ise gözaltı süreci devam ediyor.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca ile 52 fişek, 2 av tüfeği ile çeşitli miktarlarda bonzai, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet ile cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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