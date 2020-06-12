Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 20 kişi tutuklandı Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 57 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 57 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamalarda 26'si aranan, 31'i adli olay şüphelisi olmak üzere toplam 57 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayıp olarak aranan 7 kişi ise ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, çalıntı otomobil, 2 plaka, cep telefonu, 2 ses sistemi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 90 gün süreyle kapatıldı, işletmedeki 2 kişiye 3 bin lira idari ceza verildi. Bir iş yerine açık olmaması gereken bir saatte açık olması ve bir kahvehanede oyun oynatıldığı için yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA