Elazığ'da asayiş uygulaması

Elazığ'da, asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kent genelinde, umuma açık yerler, metruk alanlar, kamu kurumlarının çevresi ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

943 şahıs ve 766 aracın sorgulandığı denetimlerde, cezaevi firarisi yakalandı, kesici alet ile 5 tabanca mermisi bulundu.

Ayrıca trafik yönünden eksiklikleri bulunan 20 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA