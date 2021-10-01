Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 83 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus timlerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 83 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 13 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, kurusıkı ve 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespit edilen 25 inşaat iskelesi ile 120 demir korkuluk bulunarak sahiplerine verildi.