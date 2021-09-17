Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 7 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 81 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 81 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 8 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespit edilen otomobil ile motosiklet bulunarak sahiplerine verildi.