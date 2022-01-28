Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 kişi tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 kişi tutuklandı

AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 156 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 156 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında, arandığı tespit edilen 156 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı, 124 zanlı da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, silahlara ait mermiler, 10 gram esrar, çalıntı motosiklet, televizyon, altın kolye, kol saati ve 2 projeksiyon cihazı ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Güncel, Haber

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