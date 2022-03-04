Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 30 kişi tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 30 kişi tutuklandı

AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 30 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 30'u tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 139 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı, 109 şüpheli de serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 9 gram esrar, 9 gram metanfetamin, 50 mermi, 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil ise sahibine verildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Elazığ, Asayiş, Güncel, Haberler

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