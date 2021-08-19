Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 kişiden 27'si tutuklandı.

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 kişiden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 89 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 16 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ile 3 cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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