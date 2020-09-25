Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı

25.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:41
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 27 kişi tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 81 kişiden 16'sı tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 81 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada yapılan genel asayiş uygulamalarında 54'ü aranan, 27'si adli olay zanlısı olmak üzere 81 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 54'ü serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 9 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız, 1'i kurusıkı olmak üzere toplam 10 tabancı, av tüfeği ve 51 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca kumar oynattığı, kapalı alanda sigara içildiği ve kimlik bildirimsiz işçi çalıştırdığı tespit edilen toplam 3 iş yeri ile fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikametle ilgili yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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