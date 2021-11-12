Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 110 kişiden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus timlerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 13 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, kurusıkı ve 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet bulunarak sahiplerine verildi.

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