Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 71'i serbest bırakıldı.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Güncel, Haberler

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