Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 kişiden 18'i tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Bir hafta süren uygulamalarda 61'i aranan, 28'i de çeşitli olayların şüphelisi olmak üzere 89 kişi gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 13 gram metamfetamin, 5 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen muhtarlık mührü ile 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk