Elazığ'da asayiş uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, aranan ve bazı olayların şüphelisi olduğu gerekçesiyle 171 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı tutuklandı, 158 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, silahlara ait mermiler ve 17 gram metamfetamin ele geçirildi.