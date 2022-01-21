Elazığ'da asayiş uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, aranan ve bazı olayların şüphelisi olduğu gerekçesiyle 171 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı tutuklandı, 158 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, silahlara ait mermiler ve 17 gram metamfetamin ele geçirildi.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title