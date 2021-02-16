Elazığ'da asayiş uygulamaları: 33 tutuklama
Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 93 kişiden 33'ü tutuklandı.
Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 93 kişiden 33'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 93 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
60 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uygulamalarda kayıp olarak aranan 9 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.
Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca çalınan motosiklet ve cep telefonu sahiplerine iade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen