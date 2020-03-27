Elazığ'da asayiş uygulamaları Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 58 kişiden 25'i tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 58 kişiden 25'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş ve şok uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda 4 bin kişi ile bin 380 araç sorgulandı, 36'sı yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kayıp olarak aranan 6 kişi ise yakınlarına teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA