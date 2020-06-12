Elazığ'da arıcıların sorun ve çözüm önerileri görüşüldü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde arıcıların sorunları görüşüldü, çözüm önerileri dinlendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde arıcıların sorunları görüşüldü, çözüm önerileri dinlendi.

İççe öğretmenevinde arıcıların sorunları için toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Arıcılar Birlik Başkanı Fırat Canbay,ilçe müdürü, teknik personel ve arı yetiştiricileri katıldı.

Gezginci arıcılığın başladığı bu dönemde özellikle Maden ve Sivrice ilçeleri başta olmak üzere kentte arıcılarının sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak için böyle bir toplantı düzenlediklerini belirten İl Müdürü Turan Karahan, farklı illerinden şehre gelen gezginci arıcılar ve kentte arıcılarının birlikte hareket etmeleri noktasında bazı tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Karahan konuşmasında," Bu konu hakkında uyulması gereken kurallar 81 ile ve kaymakamlıklara gönderildi. Bizde tüm paydaş kuruluşlar ile birlikte bal sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için gerekli çalışmaları yapacağız.Bunun yanı sıra zengin bir floraya sahip bölgemizde üretilen balın kalite kriterlerini ortaya koyarak, coğrafi işaret almak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. İnşallah en kısas sürede belgemizi alacağız. Sivrice, Karakoçan ve Keban ilçelerinde organik arıcılık yapılıyor. Konvansiyonel arıcılık ile organik arı yetiştiriciliğini karıştırmayan, kaliteyi ön plana çıkaran sistemi de hayata geçirmekteyiz"dedi.

Kentte arıcılığın kaliteli yapılabilmesi için üniversiteler, arı yetiştiricileri birliği ve bilim kurullarından aldıkları destekle hangi köyde ne kadar arının konaklayacağını önceden belirlediklerini anımsatan Karahan;" Örneğin Sivrice ilçesinin toplam 43 bin konaklama kapasitesi var. Bunun yaklaşık 31 binini gezginci arıcılar oluşturuyor. Aynı şekilde 25 bin konaklama kapasiteli Maden ilçesinin gezginci arıcı kapasitesi de 20 bindir. Konaklama konusunda muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmaktayız"diye bilgi verdi.

Arı Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Fırat Canbay ise arıcıların sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak için bir araya geldiklerini aktararak, önerilerini de dile getirdi.

Toplantı karşılıklı istişare ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA