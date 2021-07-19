Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Belediye tarafından da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Elazığ'da Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arefe zamanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Çocuklarıyla birlikte mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Çiğdem Çetin, "Benim kardeşim vefat etti. Bugün onun ve kuzenimin mezarına geldik. Onların bu saatten sonra bizim dualarımıza ihtiyaçları var. Bugünü onlarla paylaşmaya, birlikte olmaya geldik. Şimdi de çocuklarımıza aşılıyoruz. Onlar da mezarlarımıza ziyaret etsinler diye getirdik" dedi.

Akrabalarının mezarlığını ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Demir Öner ise "Hastalık var, iki senedir çocuklarıma sarılıp öpmemişim. Bu bizim başımıza da bir kazadır, beladır. Allah, bunu başımızdan def etsin. Rabbim sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı kurtarsın. Burada eşim, babam, annem, dayılarım, amcalarım yatıyor. Ben de onları ziyaret etmeye geldim. İstanbul'dan bunlara selam getirdim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mustafa Er Burak Elmas Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:15:54. #1.14#

title