Elazığ'da arazide uyuşturucu saklayan kişi suçüstü yakalandı
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Elazığ'da arazide uyuşturucu saklayan kişi suçüstü yakalandı

Elazığ'da arazide uyuşturucu saklayan kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde arazide çalıların arasına toz esrar saklayan şüpheli suçüstü yakalandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde arazide çalıların arasına toz esrar saklayan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Y.C.G'nin temin ettiği uyuşturucuyu ilçe kırsalında sakladığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Y.C.G.'yi uyuşturucuyu arazide çalıların arasına saklarken yakaladı.

Ekipler yaptıkları aramada çalıların arasında 844 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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