Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
10.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:58

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "FETÖP/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, Yazıkonak beldesinde yaşayan yakınlarının evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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