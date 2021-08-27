Elazığ'da aranan 94 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı
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Elazığ'da aranan 94 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı

Elazığ'da aranan 94 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da güvenlik güçlerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmada haklarında arama kararı bulunan 94 şüpheli yakalanırken, 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da güvenlik güçlerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmada haklarında arama kararı bulunan 94 şüpheli yakalanırken, 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, aranan ve meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 94 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 19'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler sırasında, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil de sahibine teslim edildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmasında kayıp olarak aranan 10 şahsın da bulunarak yakınlarına teslim edildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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