Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 27'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 27'si tutuklandı

Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 27'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 89 şüpheli yakalandı, 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 89 şüpheli yakalandı, 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda aranan ve meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 89 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 27'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler sırasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 301 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyarıcı hap ele geçirilirken, ayrıca çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet motosiklet ve 3 adet cep telefonu da belirlenen sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 16 şahsında bulunarak yakınlarına teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Edis Berkay Ebru Şallı Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Fırat Aydınus Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 27'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:06:58. #1.16#

title