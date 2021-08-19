Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 27'si tutuklandı

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 89 şüpheli yakalandı, 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 89 şüpheli yakalandı, 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda aranan ve meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 89 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 27'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler sırasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 301 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyarıcı hap ele geçirilirken, ayrıca çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet motosiklet ve 3 adet cep telefonu da belirlenen sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 16 şahsında bulunarak yakınlarına teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı