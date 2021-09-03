Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
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Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da güvenlik güçlerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 89 şüpheli yakalanırken bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da güvenlik güçlerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 89 şüpheli yakalanırken bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, aranan ve meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 89 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler sırasında, 6'sı ruhsatsız 1'i kurusıkı olmak üzere toplam 7 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet otomobil de sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da aranan 89 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı - Haberler
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