Elazığ'da, aranan 7 şüpheli yakalandı
30.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:00
Elazığ'da, aranan 7 şüpheli yakalandı?ELAZIĞ'da, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da, aranan 7 şüpheli yakalandı
?ELAZIĞ'da, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 7 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı