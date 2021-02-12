Elazığ'da arama kaydı bulunan 3 zanlı tutuklandı
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Elazığ'da arama kaydı bulunan 3 zanlı tutuklandı

12.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:14
Elazığ'da arama kaydı bulunan 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'da "Mal varlığına karşı işlenen suçlardan" arama kaydı bulunan 3 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ'da "Mal varlığına karşı işlenen suçlardan" arama kaydı bulunan 3 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı ve arama kaydı olduğu tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda, "mal varlığına karşı işlenen suçlardan" arama kaydı bulunan B.A, E.Y. ve C.K. bulundukları adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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