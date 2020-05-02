Elazığ'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişi gözaltına alındı
02.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:25
ELAZIĞ'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 75 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 75 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Elazığ- Bingöl Karayolu'nda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 75 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 5 şüpheli 'uyuşturucu kullandıkları' gerekçesiyle gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor.
Kaynak: DHA