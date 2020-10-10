Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı

10.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:14

Son dakika haber... Elazığ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 38 kalibrelik tabanca ve 65 mermi ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 38 kalibrelik tabanca ve 65 mermi ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici tedbirler kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Kovancılar ilçesinde devriye görevi yürüten ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada seri numarası bulunmayan 38 kalibrelik tabanca ve bu tabancaya ait 65 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı
Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı
Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı
Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Özer Esra Erol Halil Sezai
Spor Can Bartu Arda Turan Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Fatih Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 16:14:51. #1.15#
title