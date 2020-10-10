Son dakika! Aracında silah ve mühimmatla yakalanan kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Elazığ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 38 kalibrelik tabanca ve 65 mermi ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 38 kalibrelik tabanca ve 65 mermi ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici tedbirler kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Kovancılar ilçesinde devriye görevi yürüten ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada seri numarası bulunmayan 38 kalibrelik tabanca ve bu tabancaya ait 65 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk