Elazığ'da araca zulalanmış vaziyette 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi
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Elazığ'da araca zulalanmış vaziyette 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da araca zulalanmış vaziyette 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araca zulalanmış vaziyette 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araca zulalanmış vaziyette 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Elazığ il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Y.G. isimli şüphelinin Arıcak ilçesinden Elazığ merkezine uyuşturucu getireceğinin bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince şüphelinin kullandığı araç ve Elazığ ilinde uyuşturucuyu teslim alacak olan Y.C.G. isimli şüpheli takibe alındı. Y.G. isimli şüphelinin kullandığı araç jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada, araca zulalanmış vaziyette 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Elazığ'dan teslim alacak olan Y.C.G. İsimli şüphelide minibüs garajında yakalandı. Operasyon sonucunda Y.C.G. ve Y.G. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da araca zulalanmış vaziyette 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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