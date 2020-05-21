Elazığ'da arabada nostaljik sinema etkinliği
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Elazığ'da arabada nostaljik sinema etkinliği

Elazığ'da arabada nostaljik sinema etkinliği Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olması nedeniyle Arabada Nostaljik Sinema etkinliği düzenlendi.

21.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:03

Elazığ'da arabada nostaljik sinema etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olması nedeniyle Arabada Nostaljik Sinema etkinliği düzenlendi.Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran yüzlerce araç içerisinde vatandaşlar film izledi.

Elazığ Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen Arabada Nostaljik Sinema etkinliği yapıldı.Bir alışveriş merkezi arkasında bulunan açık otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen yüzlerce vatandaş kurulan dev ekranların önüne otomobillerini park ederek 2019 yapımı olan ve gişe rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi. Film seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara belediye personelleri tarafından ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

Etkinliğe katılan ve 24 Ocak'ta büyük bir afet yaşadığını anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Afetin etkilerinin yerinden kaldırabilmek yaraları sarabilmenin gayreti içerisindeyken tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile karşı karşıya kaldık. Tabi bu süreçte salgının ilk belirtileri ile birlikte ilimizde belediye ve yerel yönetimler olarak devletimizin ve hükümetimizin almış olduğu tüm kararları titizlikle uygulayabilmenin gayreti içerisinde olduk. Tüm toplu ulaşım araçlarında, alanlarda ve kamu kuruluşlarda dezenfektan ve hijyen işlemlerini ivedilikle gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte aynı zamanda uzun süre içeride kalan dışarı çıkma yasağı olan 20 yaş gençlerimizin ve 65 yaş üstü yaşlılarımızın evde ciddi manada sıkıldıklarını biliyorduk. Bunların evde canlarının sıkılmasını önleyebilmek adına belediye olarak ciddi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesi 20 yaş altındaki gençlerimizin doğum günlerini evlerinde kutlayarak onlara moral ve motivasyon verebilme adına çalışmalarımızı gayretli bir şekilde yaptık. Aynı zamanda evde bakıma muhtaç yaşlılarımızın evde temizlik hizmetlerini yapabilmek adına ekiplerimiz ve birimlerimiz sahadaydı. Bu krizi fırsata çevirebilmek adına Elazığ Belediyesi olarak bugüne kadar sahadaydık bundan sonraki süreçte de mesai mefrumu gözetmeden sahada olabilmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Araba Sinema Günlerini Başlattık"

Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Başkan Şerifoğulları,"Burada arabada sinema günlerini başlattık. Çok güzel bir etkinlik olacağını ümit ediyorum. Burada görünen kalabalıkta bunu net bir şekilde gösteriyor. Etkinliklerimiz inşallah arefe gününe kadar devam edecek ve hemşerilerimizin evde 2 ay boyunca ciddi manada canlarının sıkılmasını da bir noktada pozitife çevirebilmek adına bugün bu aktiviteyi başlattık. İnşallah bundan sonraki süreçte de Elazığ Belediyesi olarak tüm hemşerilerimizin yanında olacağımızı ve taahhüt ettiğimiz çalışmalarımızı ve tüm projelerimizi hayata geçireceğimizi Elazığ'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek adına gece gündüz demeden ekiplerimizle birlikte çalışacağımızı buradan bütün hemşerilerimize duyurmak istiyorum. Önümüzde Ramazan Bayramı var ben şimdiden bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah ülke olarak çok güzel bir sınav verdik. Elazığ'da 81 il içerisinde bu sınavı veren en iyi illerden bir tanesi oldu. Valimizin başkanlığında bizlerin pandemi kurulunun gayretli çalışmaları sonucunda vaka sayılarının çok az olması ve aynı zamanda bu vaka sayılarının hızlı şekilde yayılmasını önleyebilmek adına bütün tedbirleri aldık. Nasip olursa bayramdan sonraki süreçte normalleşme süreci başlayacak" diye konuştu.

Sinema etkinliğine gelen vatandaşlardan Berat Ercan, "En başta Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıcı geçen korona günlerinde bizlere böyle bir aktivite sunduğu için çok mutluyuz. Etkinlik gayet güzel çok yoğun bir kalabalık var"ifadelerini kullandı.

2 aydır karantina sürecinde olduklarını dile getiren vatandaşlardan Ali Ozan ise,"Evde sıkıldık başkanımızda evde sıkıldığımızı gördü ve böyle bir etkinlik yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz"diye konuştu.

Ailece ile filmi izlemeye geldiklerini belirten Savaş Eser'de, güzel bir etkinlik olduğunu aktardı.

Elazığ'da arabada nostaljik sinema etkinliği

Kaynak: İHA

Manşet

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