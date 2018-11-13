Elazığ'da Ara Elaman Problemini Çözecek İlk Protokol İmzalandı

Elazığ'da işletmelerin ara elaman problemini çözecek olan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünde (MEGİP) ilk imzalar tekstil sektörü için atıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, SMM Tekstil ile İş-Kur arasında MEGİP Projesi kapsamında tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirilmesini sağlayacak protokol için program düzenlendi. Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen programla hazırlanan protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile tekstil eğitimlerinde kursiyerlerin yaklaşık 160 gün sürecek teorik ve pratik eğitimler alacakları, eğitim süresince günlük harçlıkları ödenirken SGK güvencesi de tanınacağı aktarıldı.

İŞ-KUR Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı, yapılan protokol ile MEGİP Projesi kapsamında tekstil eğitim programımızı başlatmış bulunduklarını aktardı.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise,"Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOBB tarafından iş dünyasının ara eleman ihtiyacını çözmeye yönelik olarak geliştirilen MEGİP Projesinin ilk kursunu imzalamış olduğumuz bu protokol ile başlatıyoruz. Tekstil sektörünün eleman ihtiyacını giderme noktasında ilk dersliğimizi açıyoruz"dedi.

Ciddi bir çalışma yapılarak sektörün ihtiyacı olan alanlarda kursiyerlerin alacakları eğitimin müfredatının oluşturulduğunu aktaran Arslan,"Bu kapsamda kursiyerler teorik eğitim FÜSEM'de verilecek. Pratik eğitimler ise çalışacakları iş yerlerinde verilecek. Eğitim programı yaklaşık olarak 160 gün sürecek. Kursiyerlerimize program kapsamında çalıştıkları gün başına ücret ödenecek. Aynı zamanda sigortalı olacaklar. Ben çok önemli bir istihdam sağlayan ve bu kursun açılmasına vesile olan SMM tekstil Müdürü İsmail Şimşek'e de ayrıca teşekkür ediyorum. İki aylık ciddi bir çalışmanın ardından ilk protokolümüzü SMM Tekstil, İş Kur ve odamız arasında imzalamış bulunuyoruz. Üyelerimize yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz anket çalışmaları ve bunların geri dönüşleri ile birlikte birçok meslek alanında kurslarımız açılacak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara elemanları sağlayacağız"diye konuştu.

Protokol imza törenine Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile İş-Kur Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı'nın yanı sıra SMM Tekstil Genel Müdürü İsmail Şimşek, Elazığ TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, İş-Kur Uzmanları ve Elazığ TSO MEGİP sorumluları katıldı. - ELAZIĞ