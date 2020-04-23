Elazığ'da apartmanlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
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23 Nisan, Elazığ, Güncel, Haber

Elazığ'da apartmanlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Elazığ Korona virüse rağmen 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı, süslenen apartmanlarda coşkuyla kutlandı.

23.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:24
Elazığ'da apartmanlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Elazığ Korona virüse rağmen 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı, süslenen apartmanlarda coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı şekilde kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün özel bir kutlama programı açıklamasının ardından çocuklar, ev, balkon ve pencerelerini kendi hazırladıkları afişler, bayraklar ve görsellerle süsledi. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir sitede içerisindeki apartmanlara dev Türk Bayrakları asılırken, çocukların süslemeleri ise renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların şarkı söyleyip, şiirler okuduğu apartmandaki renkli görüntüler, İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Bugün burada arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiklerini belirten çocuklardan Gül Aytaç, "Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynadık. Burada şarkılar söyleyip bayraklarımızı salladık. Korona virüsten dolayı böyle bir program düzenlendi. Her yere bayraklar asıldı. Balkonlardan şiirler okundu" dedi.

Evlerini süsleyip aileleriyle güzel vakit geçiren öğrencilerinden Bade Döğen ise "Biz burada bayraklarımızı astık. Evlerimiz de süslendi. Bizim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'ncü yılını kutladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Özcan Karakaya'da "Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaşadığımız pandemi sürecinde çocuklarımız dışarı çıkamadığı için bir etkinlik düzenlemeyi planladık ve bu etkinliği de bugün burada vatandaşlarımız ile gerçekleştirdik.Bayramımız ve Millet egemenliğinin hakim olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'ncü yılı tüm ülkemize ve halkımıza kutlu olsun"diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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