Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini dışarı çıkardı.

Bu sırada kısa süreli panik yaşındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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