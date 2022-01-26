Elazığ'da anneler ve çocukları tepsiyle kayarak kar keyfi yaşadı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da anneler, kent merkezinde etkili olan karın üstünde çocuklarıyla tepsilerle kaymanın keyfini yaşadı.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte kar yağışını ve sömestir tatilini fırsata çeviren çocuklar, park ve bahçelerde kardan adam yapıyor, kar topu oynuyor.

Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan çocuklar da evden getirdikleri tepsilerle kar üstünde kayarak doyasıya eğleniyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkaran çocukların eğlencesine zaman zaman anneleri de katılıyor. Anneler de çocuklarıyla tepside kayarak kar keyfi yaşıyor.

Annelerden Gülay Hacıoğlu Baş, AA muhabirine, çocuklar için kışın en büyük eğlencesinin kar topu oynamak, kaymak, kardan adam yapmak olduğunu söyledi.

"Karın yağmasıyla çocuklarımıza böyle eğlenceli bir gün doğmuş oldu." diyen Baş, çocuk yaşlarda kendilerinin de tepsilerle karda kaydıklarını aktardı.

Anne Sibel Porsuk ise çocuğunun karda tepsiyle kaymak istediğini söylemesi üzerine ona eşlik ettiğini belirterek, "Karı görüp de kaymamak olmazdı. Çocuklarımızın sevincine ortak olmak istedik." ifadelerini kullandı.

"Tepsiyle kaymak çok eğlenceli oluyor"

Çocuklardan Aysu Yıldırım da birkaç yıldır kent merkezine çok kar yağmadığını, karı özlediklerini dile getirdi.

Yağan karı fırsat bilip annelerinden istedikleri tepsilerle arkadaşlarıyla kayarak güzel vakit geçirdiklerini anlatan Yıldırım, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Uzun zamandır yoğun bir çalışma içindeyim. Kar yağması stres atmak için çok güzel bir fırsat oldu. Tepsiyle kaymak çok eğlenceli oluyor." diye konuştu.