Elazığ'da anız yangını, büyümeden söndürüldü
ELAZIĞ'da, mahalledeki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
01.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:56
ELAZIĞ'da, mahalledeki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kent merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, anız yangını başladığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevleri evlere sıçramasını söndürdü.
Kaynak: DHA