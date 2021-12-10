Elazığ'da ambulans yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Elazığ'da ambulans yayaya çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da ambulans yayaya çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya ambulans çarptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya ambulans çarptı. Olayda, yaya ve ambulans görevlisi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye vaka bıraktıktan sonra istasyona seyir halinde olan 23 BB 289 plakalı ambulans, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada yaya ve ambulans görevlisi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da ambulans yayaya çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da ambulans yayaya çarptı: 2 yaralı

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