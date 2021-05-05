Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da hasta nakil yapan ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da hasta nakil yapan ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden hasta nakli yapan 23 BT 392 plakalı ambulans ile R.B idaresindeki 23 ABN 803 Citroen c elysee marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan iki hasta yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, çevre güvenliği alarak kontrollü geçişleri sağlayarak, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Caner Erkin Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:56:11. #1.15#

title