ELAZIĞ'DA 'AKUB' EKİBİ KURULDU
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ELAZIĞ'DA 'AKUB' EKİBİ KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından yapılan protokol kapsamında milli eğitim personeli ve öğretmenlerden oluşan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) kuruldu.

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından yapılan protokol kapsamında milli eğitim personeli ve öğretmenlerden oluşan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) kuruldu. 30 gönüllüden oluşan ekip, 1 aylık eğitimlerinin sonunda tatbikat yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki personel ve öğretmenden oluşan Arama Kurtarma Birimi kuruldu. 30 gönüllüden oluşan ekip, 1 ay boyunca AFAD yetkilileri tarafından eğitildi. Eğitim sonunda bugün Sivrice ilçesindeki tatbikat yapıldı. Tatbikatta arama-kurtarma ve yangına müdahale eğitimleri uygulamalı olarak yapıldı.

Tatbikatta konuşan Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Ülkemiz doğal afetler konusunda özellikle bölgemizin deprem kuşağında olması ve bu depremi sıkça yaşamamızdan dolayı bu ekibi kurduk. Ekibimiz gönüllülük esasına dayalı olarak kuruldu. Her türlü doğal afetlerde ilimizde, bölgemizde, ülkemizde ve gerekirse yurtdışında hizmet edebilecek kapasitede AFAD tarafından eğitildi" dedi.

ELAZIĞ'DA 'AKUB' EKİBİ KURULDU
ELAZIĞ'DA 'AKUB' EKİBİ KURULDU
ELAZIĞ'DA 'AKUB' EKİBİ KURULDU
ELAZIĞ'DA 'AKUB' EKİBİ KURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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