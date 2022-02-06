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Elazığ'da akü hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da akü hırsızları tutuklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde akü hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde akü hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlıklarına yönelik polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde çevrede yapılan kamera araştırmalarında olayları gerçekleştiren şüphelilerin, B.Y. ve M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da akü hırsızları tutuklandı

Elazığ'da akü hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kovancılar, Jandarma, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haber

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