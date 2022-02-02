ELAZIĞ'DA AKÜ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından 4 araçtan akü çalan şüpheli gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı adres ve tarihlerde 4 araçtan akü hırsızlığı olayının faillerinin tespitine yönelik olarak çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan KGYS, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.Ç (36) yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.