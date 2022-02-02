ELAZIĞ'DA AKÜ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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ELAZIĞ'DA AKÜ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından 4 araçtan akü çalan şüpheli gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından 4 araçtan akü çalan şüpheli gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı adres ve tarihlerde 4 araçtan akü hırsızlığı olayının faillerinin tespitine yönelik olarak çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan KGYS, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.Ç (36) yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'DA AKÜ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'DA AKÜ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haber

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