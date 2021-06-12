Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
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Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Fırat Üniversitesinde görevli akademisyenler ile öğrenciler, çevre temizliği yapıp sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Fırat Üniversitesinde görevli akademisyenler ile öğrenciler, çevre temizliği yapıp sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Üniversitenin Hayvanları Koruma Topluluğu öncülüğünde, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla "Kampüste temizlik zamanı" sloganıyla yerleşkede temizlik yapıldı.

Akademisyenler ve öğrenciler, temizliğin ardından sokak hayvanları için bazı bölgelere mama bıraktı.

Etkinliğe katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, yaptığı açıklamada, kent merkezinde "yeşil" bir kampüslerinin olduğunu söyledi.

Temizlik yaptıkları yerlere hayvanlarla da ilgilendiklerini anlatan Özgen, "Üniversitemiz içerisinde güzel bir ormanlık arazimiz var ancak zaman zaman çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen vatandaşlarımız tarafından atılan çöpler oluyor. Bunu temizleyerek hem çevredeki hayvanlar adına hem bizler için yaşayacak bir ortam adına bu etkinliği yaptık. İnşallah daha temiz ve güzel bir gelecek için faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Topluluk danışmanı Prof. Dr. Rahşan Özen de çevreye ve hayvanlara karşı farkındalık oluşturduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ülkemizde şu anda çok fazla çevre sorunu yaşanıyor. Çevre kirliliği yaşanıyor. Havamız toprağımız, denizimiz, çöpler ile boğuşuyor. Biz de daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre adına farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledik. Elazığ halkının çevre konusunda ne kadar duyarlı olduğunu da biliyoruz. Bundan sonra etkinliğimizin Elazığ'ın çeşitli yerlerinde daha geniş katılımla gerçekleşeceğinin umudu ile bu etkinliği düzenledik. Aynı zamanda mama dağıtımı da yapıyoruz."

Topluluğun yönetim kurulu üyesi Beyza Berfin Şener de arkadaşları ile gönüllü olarak çevre ve sokak hayvanları için mücadele ettiklerini anlattı.

Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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