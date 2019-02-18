Elazığ'da, AK Parti Başkan Adayları İçin Resmi Başvuru Yapıldı

Elazığ'da AK Parti il, ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları için resmi başvuru yapıldı.

Yerel seçimde aday listeleri için son saatlere girilmesiyle birlikte AK Parti Elazığ il, ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları ile birlikte il genel meclis ve belediye meclis aday listeleri kesinleşti. Kesinleşen liste bugün il seçim kuruluna verildi.

Bugünden itibaren resmi olarak AK Parti Elazığ Belediyesi başkan adayının Şahin Şerifoğulları olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze,"31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili listelerin sunulması yarın saat 17: 00 itibari ile son. Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu tarih yaklaşık 24 saat sonra bitmiş olacak. AK Parti olarak bugün itibariyle genel merkezimizin bazı iller hariç birçok ilde şu an itibarı ile seçim kurullarına listelerimizi sunmuş bulunmaktayız. Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un koordinatörlüğünde genel merkezden listelerim geldi ve kontrolleri yaptık. Bu kontroller neticesinde listeyi basılı evrak haline getirdik. MKYK'nın bize verdiği yetki ile tüm evraklarımızı hazırlayarak il, ilçe ve beldelerde bütün belediye başkan adaylarımızı ile il genel meclis üyesi ve belediye meclis adaylarımızı şuan itibari ile evrakları teslim edeceğiz" dedi.

Bu seçimde sahaya en iyi biçimde hazırladıkları dile getiren eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, "Elazığ halkının üzerine düşen teveccühü göstereceğine inanıyoruz. Partimizin uzun zamandan beri yetkili kurullarından, komisyonlarındaki hummalı çalışmaların neticesinde tespit edilmiş adayların en son merkez yürütme kurulundan onay alınır. Dün itibari ile genel merkez onaylı biçimde listeler tarafımıza teslim edilmiş ve ben de genel merkez yetkilisi olarak bugün burada listelerimizi sunacağız. Bu saatten itibaren her şey yasal olarak işleme girmiş olacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA