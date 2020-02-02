Elazığ'da, ağır hasarlı petek sitesi'nin yıkımı sürüyor
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Elazığ'da, ağır hasarlı petek sitesi'nin yıkımı sürüyor

Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi'nin yıkımı sürüyorELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki 60 daireli Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımı sürdürülüyor.

02.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:15
Elazığ'da, ağır hasarlı petek sitesi'nin yıkımı sürüyor

'da, ağır hasarlı Petek Sitesi'nin yıkımı sürüyor

ELAZIĞ'da, 6.8'lik sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki 60 daireli Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımı sürdürülüyor.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine dairelerindeki eşyalarını boşaltan mahalle sakinleri, siteden ayrıldı. 3 bloktan oluşan, 60 daireli sitenin 31 Ocak Cuma günü başlanan kontrollü yıkımı, bugün de sürdürüldü. Ekipler, yıkım çalışmalarına 2 iş makinesiyle devam etti.

Kaynak: DHA

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: Elazığ'da, ağır hasarlı petek sitesi'nin yıkımı sürüyor
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