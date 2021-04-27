Elazığ'da ağır hasarlı evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen kerpiç evde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.