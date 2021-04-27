Elazığ'da ağır hasarlı evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı
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Elazığ'da ağır hasarlı evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Elazığ'da ağır hasarlı evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen kerpiç evde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen kerpiç evde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Yürekkaya köyünde yaşayan Süleyman Mercik'e ait kerpiç ev ağır hasar görünce yıkım kararı verildi.

Boşaltılan evde yıkım öncesi kontrol yapan ekipler büyük bir tahıl ambarına rastladı.

Tahıl ambarın tarihi nitelikte olabileceği ihtimaline karşı zarar görmemesi için yıkımı erteleyen ekipler, durumu köy muhtarı Süleyman Altuntaş aracılığıyla Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yapılan incelemede ev sakinleri tarafından erzak saklamak için kullanılan tahıl ambarının yaklaşık 250 yıllık olduğu değerlendirilerek koruma altına alınmasına karar verildi.

Büyüklüğü nedeniyle dışarı çıkarılamayan tahıl ambarı, evin dış cephe duvarları yıkıldıktan sonra iş makinesi kullanılarak nakledildi.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde kamyonete yüklenen tahıl ambarı müzeye götürülerek koruma altına alındı.

Tahıl ambarının kesin olarak kaç yıl öncesine ait olduğu araştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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