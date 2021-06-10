Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
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Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 24 Ocak depreminde ağır hasar gören ve yıkım çalışması başlanan binalardan birinin korna sesi ile yıkılması dikkat çekti.

Elazığ'da 24 Ocak depreminde ağır hasar gören ve yıkım çalışması başlanan binalardan birinin korna sesi ile yıkılması dikkat çekti.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürerken, 27 Aralık 2020 tarihindeki 5.3'lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda ağır hasara dönüştü. Aralık'ta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği idaresinde ilk günden itibaren bir çok noktada başlatılan yıkım çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın da kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 8 katlı bina yıkıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Geçen sene meydana gelen depremden bu yana yıkımlara devam ettiklerini ifade eden yıkım firma sahibi Mehmet Bulut, "İstasyon Caddemizde bulunan 8 katlı binayı yıktık. Emniyet ve belediyemizden izin aldık. Ekip arkadaşlarımız yolları kesti. Bizde binayı yıktık. Yıkımlar halen daha devam ediyor. Binalar çok yorgun. Vatandaşlar hasarlı evlerinden çıkmıyor ama o vatandaşlarımız yıkılan binaların yıkıldığı zaman gelip makinelerin betona dokunduğunu ve nasıl yıkıldığını gördüğü zaman apartmanlarda durmazlar. Elazığ'ın binaları depremden dolayı çok yorgun. Kolonları kesiyoruz, binanın son kolonunun da kırdıktan sonra ses dalgalarının vermiş olduğu titreşimle bina yıkılıyor" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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