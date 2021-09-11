Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti - Haberler
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Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti

Elazığ'da gece ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sı kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

Elazığ'da gece ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sı kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

Olay, Karakoçan ilçesi Ağa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şinik'e ait ağıldan 90 keçi gece yarısı kaçtı. Sabah ağıla giden sürü sahibi Zeynel Şinik'in eşi Meral Şinik, hayvanların yerlerinde olmadığını gördü. Şinik ailesi, bunun üzerine kaçan keçilerini aramaya başladı. Keçilerin izlerini süren sürü sahipleri, hayvanların Ağa köyünden ormana doğru gittiklerini fark etti. Ormanda aramaya devam eden aile, keçilerin ormanda kurt tarafından telef edildiğini gördü.

Kaçan 90 keçiden 16'sı kurtların saldırısı ile telef olurken, diğer keçiler jandarmanın ve köylülerin destekleri ile bulunarak sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti

Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti

Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti

Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti

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Haber: Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti - Haberler
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