Elazığ'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kutlugün köyünün Küllük mezrasında dut toplamak için evinin önündeki ağaca çıkan 65 yaşındaki Fayık Temel, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Temel, 112 Acil sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Temel, yapılan müdahaleye kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk